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18 февраля, 21:30

Культура

Праздничное катание с актерами фильма "Лед-3" прошло на катке Северного речного вокзала

Праздничное катание с актерами фильма "Лед-3" прошло на катке Северного речного вокзала

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18 февраля прошло праздничное катание на катке Северного речного вокзала с главными героями фильма "Лед-3" – Анной Савранской и Степаном Белозеровым. Москвичи и гости столицы могли покататься на коньках, поучаствовать в конкурсах, выиграть призы и сфотографироваться с актерами.

Романтическая мелодрама "Лед-3" вышла на экраны кинотеатров 14 февраля и за первые четыре дня успела собрать 500 миллионов рублей, тем самым возглавив российский прокат.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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