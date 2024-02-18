Праздничное катание с актерами фильма "Лед-3" прошло на катке Северного речного вокзала

18 февраля прошло праздничное катание на катке Северного речного вокзала с главными героями фильма "Лед-3" – Анной Савранской и Степаном Белозеровым. Москвичи и гости столицы могли покататься на коньках, поучаствовать в конкурсах, выиграть призы и сфотографироваться с актерами.

Романтическая мелодрама "Лед-3" вышла на экраны кинотеатров 14 февраля и за первые четыре дня успела собрать 500 миллионов рублей, тем самым возглавив российский прокат.

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