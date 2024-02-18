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18 февраля, 12:15

Город

Новая развязка улучшит транспортную доступность для жителей двух районов Москвы

Новая развязка улучшит транспортную доступность для жителей двух районов Москвы

Развязка на пересечении МСД и Открытого шоссе улучшит транспортную доступность 2-х районов

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Появления развязки между МСД и Открытым шоссе ждут 150 тысяч жителей Богородского района и Метрогородка. Для них Открытое шоссе является основной транспортной артерией.

Кроме того, эта развязка позволит водителям повернуть в сторону Краснобогатырской улицы. В будущем москвичи смогут существенно экономить время в пути.

Над чем в данный момент работают строители? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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