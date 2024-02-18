Новая развязка улучшит транспортную доступность для жителей двух районов Москвы

Появления развязки между МСД и Открытым шоссе ждут 150 тысяч жителей Богородского района и Метрогородка. Для них Открытое шоссе является основной транспортной артерией.

Кроме того, эта развязка позволит водителям повернуть в сторону Краснобогатырской улицы. В будущем москвичи смогут существенно экономить время в пути.

Над чем в данный момент работают строители? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.