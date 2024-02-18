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18 февраля, 09:15

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Столичные коммунальщики продолжают ликвидировать последствия снегопада

Столичные коммунальщики продолжают ликвидировать последствия снегопада

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Столичные коммунальщики продолжают работать в усиленном режиме из-за снега. Спецтехника проводит прометание дорог, а рабочие расчищают от снега крыши, подходы к станциям метро и остановкам общественного транспорта. Работы шли всю ночь.

Москвичей просят обращать внимание на ограничительные ленты, которые натягивают в районе проведения работ, и не заходить на огороженную территорию. Водителям напоминают, что в случае чрезвычайной ситуации на трассе можно позвонить на горячую линию МЧС по телефону 8 (495) 637-22-22.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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