В Щербинке установили трубу для контроля большегрузов

В Щербинке поставили трубу, чтобы большегрузы не заезжали в микрорайон. Теперь машины застревают там намертво, а пешеходы боятся, что конструкция упадет им на голову.

Законно ли люди защищаются от машин? ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.