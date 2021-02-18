В районе метро "Авиамоторная" прошли учения экстренных служб

В районе метро "Авиамоторная" жители полночи не спали. На кадрах видны несколько десятков пожарных машин, вокруг них суетятся люди. На место также приехали машины ГИБДД, ЦОДД, скорая помощь. Развернут Оперативный штаб. При этом нет ни дыма, ни огня. Оказалось, что причин для волнения нет. В районе проходили учения.

В районе станции метро "Текстильщики" произошла авария. Это случилось около часа ночи на Люблинской улице. Столкнулись две машины, одна из них – такси. Оба автомобиля сильно повреждены. О пострадавших не сообщается.

В микрорайон Щитниково на востоке столицы пришел кабан. Дикое животное увидели местные жители и сняли его на видео. Кабан мирно ходит по дороге, принюхивается и роется в снегу.

В Москве на Севастопольском проспекте загорелось помещение на первом этаже жилого дома. Такие обычно отводятся для магазинов. Весь подъезд многоэтажки в гутом дыму. Спасатели вывели из здания 13 человек, в том числе одного ребенка. Экстренные службы справились с огнем и провентилировали два подъезда.

На проспекте Андропова в строящемся здании вспыхнул строительный мусор. На кадрах видно, что к дому пригнали много пожарной техники. В МЧС объяснили, что опасались сильного горения. Однако спасатели справились быстро, через 20 минут огонь уже был локализован.