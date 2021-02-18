В районе метро "Авиамоторная" прошли учения экстренных служб

18 февраля, 08:15
В районе метро "Авиамоторная" жители полночи не спали. На кадрах видны несколько десятков пожарных машин, вокруг них суетятся люди. На место также приехали машины ГИБДД, ЦОДД, скорая помощь. Развернут Оперативный штаб. При этом нет ни дыма, ни огня. Оказалось, что причин для волнения нет. В районе проходили учения.
В районе станции метро "Текстильщики" произошла авария. Это случилось около часа ночи на Люблинской улице. Столкнулись две машины, одна из них – такси. Оба автомобиля сильно повреждены. О пострадавших не сообщается.
В микрорайон Щитниково на востоке столицы пришел кабан. Дикое животное увидели местные жители и сняли его на видео. Кабан мирно ходит по дороге, принюхивается и роется в снегу.
В Москве на Севастопольском проспекте загорелось помещение на первом этаже жилого дома. Такие обычно отводятся для магазинов. Весь подъезд многоэтажки в гутом дыму. Спасатели вывели из здания 13 человек, в том числе одного ребенка. Экстренные службы справились с огнем и провентилировали два подъезда.
На проспекте Андропова в строящемся здании вспыхнул строительный мусор. На кадрах видно, что к дому пригнали много пожарной техники. В МЧС объяснили, что опасались сильного горения. Однако спасатели справились быстро, через 20 минут огонь уже был локализован.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: