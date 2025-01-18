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18 января, 21:05

M24.RU

В Москве стартовал конкурс для фигуристов-любителей "Народный ледниковый"

В Москве стартовал конкурс для фигуристов-любителей "Народный ледниковый"

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18 января в парке "Красная Пресня" состоялся первый этап конкурса "Народный ледниковый". Это совместный проект Ильи Авербуха и столичного департамента культуры, который позволяет фигуристам-любителям продемонстрировать свои таланты.

Участники боролись за право попасть в финал конкурса – он состоится 16 февраля в саду "Эрмитаж". Отбор проводится в три этапа, каждый из них посвящен отдельной тематике. Главной темой для заездов первого тура стал советский кинематограф.

Чем всего за полторы минуты выступлений удивили профессионалов фигуристы-любители? Как они готовились к конкурсу? Что им дает участие в проекте и занятия фигурным катанием? Об этом и многом другом узнала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.

городобществовидеоМосква онлайнТатьяна Сальникова
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