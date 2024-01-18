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Новости

18 января, 22:00

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Новости часа: Москва получила награду "За гостеприимство" за организацию выставки "Россия"

Новости часа: Москва получила награду "За гостеприимство" за организацию выставки "Россия"

Москвичи начали праздновать Крещение

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва получила награду "За гостеприимство" за вклад в организацию и проведение выставки "Россия". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Сильный снег будет идти до утра 19 января, а днем воздух прогреется до нуля градусов. Об этом рассказал синоптик.

Более 3 тысяч человек и 100 единиц техники задействовано в расчистке путей от снега на МЖД. Об этом сообщила магистраль.

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