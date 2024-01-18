Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 18 января. Снежный буран накрыл столицу. Снегопад может обновить рекорд по количеству осадков. По прогнозам, после полуночи метель сменится на мокрый снег, а из-за резкого потепления на дорогах возможна гололедица.

В районе Бибирево скоро откроется новый ФОК. С просьбой о его строительстве обратились сами жители. Ежедневно здесь смогут заниматься более тысячи человек.

С 20 января в Москве изменят восемь маршрутов автобусов и электробусов. Это коснется центра, северо-востока, юго-востока и запада столицы, а также ТиНАО. После изменений транспорт здесь будет ходить чаще.

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