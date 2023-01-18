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18 января, 20:45

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Детский медицинский центр реабилитации "Будущее Софии" открылся в Москве

Детский медицинский центр реабилитации "Будущее Софии" открылся в Москве

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В столице открыли детский медицинский центр реабилитации "Будущее Софии". Он создан для детей со спинальной мышечной атрофией, а также с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Сотрудники центра будут проводить комплексную медицинскую, социальную и психологическую реабилитацию для них.

Директор центра Ольга Синягина рассказала о работе специалистов. В центре "Будущее Софии" есть отделения лечебной физкультуры и массажа, социально-бытовой адаптации, работают психологи и логопеды. Также сотрудники консультируют и обучают родителей комплексу упражнений для самостоятельных занятий дома с ребенком.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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