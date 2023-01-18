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18 января, 18:00

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Заселение первой новостройки по программе реновации началось в Красносельском районе

Заселение первой новостройки по программе реновации началось в Красносельском районе

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В Красносельском районе Москвы в первую новостройку по программе реновации начали заселяться жильцы. Жилой дом находится на Русаковской улице.

Новое современное жилье получат около 200 жителей. В данный момент они осматривают квартиры и занимаются оформлением документов. Новостройка состоит из трех секций разной этажности, а построили ее 230 метрах от старого дома.

Для строительства новых домов по программе реновации подобрали уже 565 стартовых площадок. На данный момент проектируются и строятся 387 домов, а в эксплуатацию ввели 229 стартовых домов. В новые квартиры расселят 107 тысяч жителей. При этом в 2023 году планируют расселить 40 тысяч человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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