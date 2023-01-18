Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:30

Город

Специальные площадки подготовили для крещенских купаний в столице

Специальные площадки подготовили для крещенских купаний в столице

"Утро": столичный трафик в утренние часы оценили в 2 балла

Москвичам рассказали, в каких парках можно научиться кататься на лыжах

"Мой район. Обратная связь": начался капремонт Краснопресненской набережной в Москве

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома № 49 завершили на Первомайской улице

"Мой район. Обратная связь": памп-трек модернизировали в Строгине

"Мой район. Навигатор": участок МСД открыт от Покровской улицы до Зенинского шоссе

"Мой район. Навигатор": в Москве начался капитальный ремонт Краснопресненской набережной

Новости часа: Путин призвал продолжить импортозамещение в высокотехнологичных отраслях

Собянин заявил о создании музея искусств в Даниловском районе в 2023 году

Православные христиане отмечают Крещенский Сочельник. Ожидается, что в этом году в крещенских купаниях примут участие более 180 тысяч верующих. Для этого в Москве подготовили 46 специальных площадок.

Чтобы купание было безопасным, предприняли ряд мер. Роспотребнадзор взял пробы воды, а столичные спасатели проверили дно водоема в местах прорубей. Кроме того, возле купелей будут дежурить медики и сотрудники столичного гарнизона МЧС.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городрелигиявидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика