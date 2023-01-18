Специальные площадки подготовили для крещенских купаний в столице

Православные христиане отмечают Крещенский Сочельник. Ожидается, что в этом году в крещенских купаниях примут участие более 180 тысяч верующих. Для этого в Москве подготовили 46 специальных площадок.

Чтобы купание было безопасным, предприняли ряд мер. Роспотребнадзор взял пробы воды, а столичные спасатели проверили дно водоема в местах прорубей. Кроме того, возле купелей будут дежурить медики и сотрудники столичного гарнизона МЧС.

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