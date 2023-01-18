Москвичам рассказали, в каких парках можно научиться кататься на лыжах

В Москве можно бесплатно научиться кататься на лыжах – профессиональные тренеры ведут занятия в парках с 16 января по программе "Мой спортивный район". Они покажут, как правильно поворачивать и останавливаться, продемонстрируют технику классического хода и дадут упражнения на выносливость и координацию.

Занятия проходят в парках "Северное Тушино", "Воронцовский", "Измайловский", "Кузьминки", а также в сквере по Олонецкому проезду. Прийти можно по вторникам и четвергам с 19:00 до 20:00, а также по субботам с 10:00 до 11:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.