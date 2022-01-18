Каким будет гастрономический фестиваль "Возрождаем традиции. Рождество"

18 января в Московском доме национальностей прошла пресс-конференция, посвященная XVI Международному молодежному гастрономическому фестивалю "Возрождаем традиции. Рождество". О тематике и особенностях предстоящего мероприятия рассказывали:



руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков;

президент Центра возрождения традиций Анна Карпинович;

ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный университет пищевых производств" Михаил Балыхин;

председатель ассоциации кулинаров "Вкус Мира Русс" Владимир Олейников;

директор "НИИ качества, безопасности и технологии специализированных пищевых продуктов" РЭУ имени Плеханова Татьяна Савенкова;

директор ФГАНУ "Научно-исследовательский институт хлебопекарной промышленности" Марина Костюченко;

первый заместитель генерального секретаря Российской ассоциации международного сотрудничества Марина Коростелева.