Загруженность дорог в столице оценивается в 8 баллов

Заторы в восемь баллов ожидаются вечером 18 января в Москве. О сложностях с городским трафиком предупредили в Дептрансе.

Загруженность дорог отмечается в центре, на ТТК и МКАД. Главной причиной таких затруднений стала погода.

По словам главного специалиста дежурной смены ЦОДД, в городе много снега и плохая видимость. Возможны образования гололедицы, что затрудняет движение транспорта в течение дня.

А штатный метеоролог телеканала Москва 24 рассказал, что в ночь на 19 января температура составит -12 градусов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.