Международный молодежный гастрономический фестиваль пройдет в Москве 20 января

В Москве 20 января пройдет Международный молодежный гастрономический фестиваль "Возрождаем традиции. Рождество".

Принимать гостей будет Московский госуниверситет пищевых производств. Организаторы уверены, что проведение подобных фестивалей – это патриотическая работа с молодежью и национальной идентичностью.

В гастрономических фестивалях обычно участвуют не только московские школы и колледжи столичного региона. Приезжают делегации из других субъектов и из-за рубежа. Гостями этого фестиваля станут учащиеся 25 профильных колледжей и вузов, ученики школ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.