Москвичам рассказали о движении транспорта в Москве 18 декабря

Москву завалило снегом. Снегопад идет вторые сутки, метель продлится весь день. Использовать личный транспорт в этот день не рекомендуется.

Длинные очереди из пассажиров выстроились у станций метро "Щелковская" и "Выхино". Из-за обильного снегопада сложная обстановка в аэропортах. Согласно сервису "Яндекс.Расписание", задержали или отменили около 40 рейсов. В данный момент аэропорты работают в штатном режиме.

Сколько снега уже вывезли? И какой трафик в данный момент? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.