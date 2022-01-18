Ряд улиц в ТиНАО и ЮЗАО перекроют из-за крещенских мероприятий

С 18:00 18 января до 06:00 19 января будет перекрыт ряд улиц в ТиНАО и ЮЗАО Москвы. Ограничения связаны с проведением мероприятий, посвященных празднику Крещения.

В частности, для проезда будут недоступны Санаторная и Тютчевская аллеи, въезды с улицы Торговой на Проектируемый проезд № 6718 и с 6-го Дачно-Мещерского проезда на Прудовую улицу. Кроме того, для движения будет закрыт Мещерский проспект – от Воскресенской улицы до Прудовой, а также от улицы Палисадной до 1-го Дачно-Мещерского проезда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.