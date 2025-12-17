Три архитектурных объекта стали лауреатами конкурса "Московская реставрация" – Швейцарский домик в "Кусково", ансамбль в Орлово-Давыдовском переулке и павильон "Химия" на ВДНХ.

В последнем, например, реставраторы обнаружили несколько скульптурных композиций под слоем штукатурки и кирпичной кладки. Их считали утраченными, однако оказалось, что они были замурованы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

