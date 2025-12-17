Форма поиска по сайту

17 декабря, 19:30

Город

Первая в России публичная энтомологическая лаборатория открылась в "Биокластере"

Новости Московского транспорта

"Торги Москвы": объекты в ЗАО

Более тысячи праздничных елей установили к Новому году в Москве

Надземный пешеходный переход построили у станции метро "Корниловская" в Москве

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости социального блока Москвы

Новогодние сувениры можно приобрести на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество"

Мэр Москвы поздравил коллектив "Больницы 52" с юбилеем медучреждения

Собянин: центральному участку Таганско-Краснопресненской линии метро – 50 лет

Первая в России публичная энтомологическая лаборатория открылась в "Биокластере" на ВДНХ. Посетители смогут под микроскопом изучить насекомых и послушать научно-просветительские лекции.

В павильоне пчеловодство, где расположена лаборатория, установили оптические приборы с возможностью транслировать изображение на большой экран. Занятия адаптировали для гостей любого возраста.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Екатерина Фоменко

