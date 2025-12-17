Первая в России публичная энтомологическая лаборатория открылась в "Биокластере" на ВДНХ. Посетители смогут под микроскопом изучить насекомых и послушать научно-просветительские лекции.

В павильоне пчеловодство, где расположена лаборатория, установили оптические приборы с возможностью транслировать изображение на большой экран. Занятия адаптировали для гостей любого возраста.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.