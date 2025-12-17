Более тысячи праздничных елей установили к Новому году в Москве

Более тысячи праздничных елей и свыше 4 тысяч световых декоративных конструкций установили к Новому году в Москве, сообщил заммэра Петр Бирюков. Главные праздничные деревья украсили Лубянскую площадь, Парк Горького, парк "Ходынское поле" и другие ключевые точки города.

Для украшения в столице используют современные энергосберегающие гирлянды. Праздничное оформление также служит дополнительным освещением улиц.

