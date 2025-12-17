Первую публичную энтомологическую лабораторию открыли на ВДНХ

Первую в России публичную энтомологическую лабораторию открыли на ВДНХ в павильоне "Пчеловодство". Посетители смогут изучать насекомых под микроскопом, а изображение с оптических приборов будет транслироваться на большой экран.

Занятия в лаборатории адаптированы для разных возрастов. В павильоне установили более 40 витрин и 30 мультимедийных экранов. Посещение новой экспозиции будет бесплатным в рамках Московской музейной недели. В остальные дни потребуется приобрести билет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.