17 декабря, 16:15Город
Первую публичную энтомологическую лабораторию открыли на ВДНХ
Первую в России публичную энтомологическую лабораторию открыли на ВДНХ в павильоне "Пчеловодство". Посетители смогут изучать насекомых под микроскопом, а изображение с оптических приборов будет транслироваться на большой экран.
Занятия в лаборатории адаптированы для разных возрастов. В павильоне установили более 40 витрин и 30 мультимедийных экранов. Посещение новой экспозиции будет бесплатным в рамках Московской музейной недели. В остальные дни потребуется приобрести билет.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.