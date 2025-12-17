Почти 30 объектов стали победителями конкурса "Московская реставрация"

Победителями конкурса "Московская реставрация" стали 29 объектов. Среди них – архитектурный ансамбль в Орлово-Давыдковском переулке, павильон № 6 "Химия" на ВДНХ, а также Швейцарский домик в усадьбе "Кусково".

Здание Швейцарского домика необычно тем, что сочетает кирпичный первый этаж и резной деревянный верхний ярус. Реставраторы возродили здесь каждую деталь. По словам специалистов, самой сложной задачей была реставрация сруба. Чтобы заменить поврежденный нижний венец, дом пришлось разобрать по частям.

