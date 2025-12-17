Форма поиска по сайту

17 декабря, 14:15

Город

Почти 30 объектов стали победителями конкурса "Московская реставрация"

Победителями конкурса "Московская реставрация" стали 29 объектов. Среди них – архитектурный ансамбль в Орлово-Давыдковском переулке, павильон № 6 "Химия" на ВДНХ, а также Швейцарский домик в усадьбе "Кусково".

Здание Швейцарского домика необычно тем, что сочетает кирпичный первый этаж и резной деревянный верхний ярус. Реставраторы возродили здесь каждую деталь. По словам специалистов, самой сложной задачей была реставрация сруба. Чтобы заменить поврежденный нижний венец, дом пришлось разобрать по частям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городвидеоНаталия ШкодаРоман КарловМария Панкратова

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

