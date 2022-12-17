Новости часа: бизнес направит 10% выручки на новогоднем фестивале семьям мобилизованных

Снегопад в Москве достигнет максимальной интенсивности в ночь на воскресенье, сообщил метеоролог Евгений Тишковец.

Бизнес направит 10% выручки на новогоднем фестивале семьям мобилизованных, заявил городской департамент торговли.

Мошенники пытаются украсть данные пользователей не только через Telegram, но и через другие мессенджеры, предупредили эксперты.

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