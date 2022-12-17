17 декабря, 23:30Город
Новости часа: бизнес направит 10% выручки на новогоднем фестивале семьям мобилизованных
Снегопад в Москве достигнет максимальной интенсивности в ночь на воскресенье, сообщил метеоролог Евгений Тишковец.
Бизнес направит 10% выручки на новогоднем фестивале семьям мобилизованных, заявил городской департамент торговли.
Мошенники пытаются украсть данные пользователей не только через Telegram, но и через другие мессенджеры, предупредили эксперты.
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