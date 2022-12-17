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Новости

17 декабря, 23:30

Город

Новости часа: бизнес направит 10% выручки на новогоднем фестивале семьям мобилизованных

Новости часа: бизнес направит 10% выручки на новогоднем фестивале семьям мобилизованных

Храм святителя Луки, Архиепископа Симферопольского и Крымского достроят в 2023 году

Москву накрыл снегопад

В Москве состоялся форум "Моя поликлиника"

"Яндекс Лавка" запустила фудтраки с бесплатными зимними напитками и сладостями

В ЦОДД предупредили о заторах у столичных торговых центров

Москвичам рассказали о главных событиях субботы

"Полярные медведи" появились в парке у ростокинского акведука

Новости часа: открытое горение на продуктовых складах во Владивостоке ликвидировано

Жилой дом с медцентром построили на месте промзоны Октябрьское Поле

Снегопад в Москве достигнет максимальной интенсивности в ночь на воскресенье, сообщил метеоролог Евгений Тишковец.

Бизнес направит 10% выручки на новогоднем фестивале семьям мобилизованных, заявил городской департамент торговли.

Мошенники пытаются украсть данные пользователей не только через Telegram, но и через другие мессенджеры, предупредили эксперты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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