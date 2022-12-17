Жилой дом с медцентром построили на месте промзоны Октябрьское Поле. Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал, как изменилось это место.

В 2020 году был подписан первый в России договор о комплексном развитии территории. Пилотным проектом стала как раз реорганизация Октябрьского поля. Сейчас там современные дома. Недавно застройщик сдал жилой комплекс с медцентром.

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