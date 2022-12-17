МЧС предупредило о снегопаде и ветре в Москве в выходные

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

17 декабря, 19:15

Город

Жилой дом с медцентром построили на месте промзоны Октябрьское Поле

Жилой дом с медцентром построили на месте промзоны Октябрьское Поле

В ЦОДД прогнозируют вечерние заторы у торговых центров

В ЦОДД прогнозируют вечерние заторы у торговых центров

Москва поделилась опытом развития поликлиник на городском форуме

Новости часа: строительство новой станции Кольцевой линии метро займет 5 лет

Композиция с медведями снова украсила проспект Мира

В Москве завершается форум "Моя поликлиника"

Москва поделилась опытом развития поликлиник на городском форуме

"Мой район. Навигатор": столицу на зимовку прилетели около 15 видов птиц

"Мой район. Навигатор": спортзал "Дружба" в Лужниках обретает привычный облик

Жилой дом с медцентром построили на месте промзоны Октябрьское Поле. Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал, как изменилось это место.

В 2020 году был подписан первый в России договор о комплексном развитии территории. Пилотным проектом стала как раз реорганизация Октябрьского поля. Сейчас там современные дома. Недавно застройщик сдал жилой комплекс с медцентром.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоКарина Ильина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика