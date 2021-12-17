Заторы до 9 баллов ожидаются в Москве в пятницу вечером

Заторы в 8–9 баллов прогнозируются в столице к вечеру пятницы, 17 декабря. Столичные власти призвали жителей и гостей Москвы в предновогодние дни пользоваться общественным транспортом. Подобная необходимость вызвана заторами, которые обычно наблюдаются в последние дни уходящего года.

Специалисты Центра организации дорожного движения рассказали, что пик загруженности московских дорог ожидается в период с 20 по 29 декабря. В утреннее время заторы будут достигать 6–7 баллов. В вечерние часы прогнозируется 10-балльная загруженность дорог. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.