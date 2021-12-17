Москва 24 в рубрике "Красиво, елки-палки" загадала ТЦ у метро "Щукинская"

Москва 24 в рубрике "Красиво, елки-палки" загадала торговый центр у станции метро "Щукинская". Первой правильный ответ прислал телезрительница Александра.

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