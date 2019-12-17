ЦОДД оценивает трафик в Москве в 6 баллов

Центр организации дорожного движения оценивает трафик в Москве в 6 баллов. Трудно проехать по Алтуфьевскому шоссе – от улицы Римского-Корсакова до Ботанической. Трехкилометровый затор растянулся на Ярославском шоссе в сторону центра – от Федоскинской улицы до Северянинского путепровода.

На шоссе Энтузиастов затруднено движение от Главной аллеи до метро "Авиамоторная". Много машин на Третьем транспортном кольце – от Остаповского проезда до Тульской эстакады и от Шмитовского проезда до Андреевского моста. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.