17 ноября, 23:00

Город

12-метровый шар появился у скульптуры "Тракторист и колхозница" в Москве

В Москве активно ведется подготовка к новогодним праздникам. У скульптуры "Тракторист и колхозница" появилась 12-метровая шарообразная инсталляция, а в "Лужниках" монтируют масштабную композицию "Время Рождества".

На Поклонной горе разместят знакомый москвичам 20-метровый шар, состоящий из двух полусфер. Как отмечают урбанисты, праздничная иллюминация не только создает особую атмосферу, но и делает город безопаснее в темное время суток.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Анастасия Тареева, Екатерина Ефимцева

