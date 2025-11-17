12-метровый шар появился у скульптуры "Тракторист и колхозница" в Москве

В Москве активно ведется подготовка к новогодним праздникам. У скульптуры "Тракторист и колхозница" появилась 12-метровая шарообразная инсталляция, а в "Лужниках" монтируют масштабную композицию "Время Рождества".

На Поклонной горе разместят знакомый москвичам 20-метровый шар, состоящий из двух полусфер. Как отмечают урбанисты, праздничная иллюминация не только создает особую атмосферу, но и делает город безопаснее в темное время суток.

