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17 ноября, 09:30

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Гуляния в честь дня рождения Деда Мороза начались в Московской усадьбе

Гуляния в честь дня рождения Деда Мороза начались в Московской усадьбе

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В Московской усадьбе Деда Мороза начались гуляния, посвященные дню рождения зимнего волшебника. По случаю праздника в резиденции открыли двери для всех желающих.

Для именинника и гостей Кощей бессмертный, Василиса Премудрая и другие персонажи сказок подготовили сюрпризы. Празднование завершится 24 ноября торжественным запуском часов, которые начнут обратный отсчет до Нового года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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