17 ноября, 09:30Город
Гуляния в честь дня рождения Деда Мороза начались в Московской усадьбе
В Московской усадьбе Деда Мороза начались гуляния, посвященные дню рождения зимнего волшебника. По случаю праздника в резиденции открыли двери для всех желающих.
Для именинника и гостей Кощей бессмертный, Василиса Премудрая и другие персонажи сказок подготовили сюрпризы. Празднование завершится 24 ноября торжественным запуском часов, которые начнут обратный отсчет до Нового года.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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