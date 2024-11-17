Гуляния в честь дня рождения Деда Мороза начались в Московской усадьбе

В Московской усадьбе Деда Мороза начались гуляния, посвященные дню рождения зимнего волшебника. По случаю праздника в резиденции открыли двери для всех желающих.

Для именинника и гостей Кощей бессмертный, Василиса Премудрая и другие персонажи сказок подготовили сюрпризы. Празднование завершится 24 ноября торжественным запуском часов, которые начнут обратный отсчет до Нового года.

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