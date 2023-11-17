Новости часа: 16 новых спортобъектов ввели в эксплуатацию в Москве с начала года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 16 новых спортивных объектов ввели в эксплуатацию в Москве с начала года. Об этом рассказал заммэра Андрей Бочкарев.

За три года столичный чат-бот Александра ответила на 5,5 миллиона вопросов пользователей. Это данные Дептранса.

Для представителей туротрасли в Москве проведут вебинар о новогоднем отдыхе. Об этом сообщил комитет по туризму.