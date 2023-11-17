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Новости

17 ноября, 14:30

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Билеты на "Щелкунчика" и поездку в Москву выиграл миллионный посетитель выставки "Россия"

Билеты на "Щелкунчика" и поездку в Москву выиграл миллионный посетитель выставки "Россия"

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Выставка-форум "Россия" на ВДНХ приняла миллионного посетителя. При этом сам форум работает менее двух недель.

Миллионной посетительнице Светлане Сулеймановой из Пензы подарили сертификат на покупку трех билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре, оплачиваемую поездку в Москву и индивидуальную экскурсию в здание Центробанка России.

Что можно увидеть на выставке-форуме "Россия" 17 ноября? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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