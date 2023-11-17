Более 35 тыс москвичей приступили к переезду по программе реновации

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

В столице начали строить более 110 домов по программе реновации с начала года. Отмечается, что 36 тысяч москвичей приступили к переезду в 40 новостроек.

Квартиры там сделаны с улучшенной отделкой, большой площадью, удобной планировкой и всей необходимой инфраструктурой рядом. Подробнее о ходе реновации в городе – в эфире телеканала Москва 24.