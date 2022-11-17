Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Новости

17 ноября, 22:30

Город

Москвичам рассказали, во сколько обойдется досуг на столичных горнолыжных курортах

Москвичам рассказали, во сколько обойдется досуг на столичных горнолыжных курортах

Более 10 тыс единиц техники задействовали при уборке снега в Москве

Столичный трафик оценили в 6 баллов

О новом поколении архитектурных бюро Москвы рассказали в Музее архитектуры

"Мой район. Навигатор": кластер "Ломоносов" в Раменках планируют достроить в конце декабря

В Мосгордуме открылась выставка, посвященная участию спортсменов в Олимпийских играх

Новости часа: ГУМ-Каток откроется на Красной площади 28 ноября

Загруженность столичных дорог оценивается в 5 баллов

Второй этап благоустройства территории у станции БКЛ "Электрозаводская" завершен на 95%

Автомобилистам рассказали о ситуации на столичных дорогах

Подмосковье готовится к старту горнолыжного сезона – в "Сорочанах" уже включили снежные пушки. Открытие будет зависеть от погодных условий, но прогнозы, по словам синоптиков, благоприятные для зимних видов спорта.

Сколько стоит покататься на лыжах в Подмосковье и Москве? Подорожала ли аренда инвентаря? И какие дополнительные развлечения предлагают столичные курорты? Рассказали в эфире телеканала Москва 24.

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