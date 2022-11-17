Москвичам рассказали, во сколько обойдется досуг на столичных горнолыжных курортах

Подмосковье готовится к старту горнолыжного сезона – в "Сорочанах" уже включили снежные пушки. Открытие будет зависеть от погодных условий, но прогнозы, по словам синоптиков, благоприятные для зимних видов спорта.

Сколько стоит покататься на лыжах в Подмосковье и Москве? Подорожала ли аренда инвентаря? И какие дополнительные развлечения предлагают столичные курорты? Рассказали в эфире телеканала Москва 24.

