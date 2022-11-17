Второй этап благоустройства территории у станции БКЛ "Электрозаводская" завершен на 95%

Второй этап благоустройства территории у станции Большой кольцевой линии (БКЛ) "Электрозаводская" завершен на 95%. Там появились удобные пешеходные маршруты от жилых домов к станциям метро и комфортные общественные пространства.

На территории площадью 5 гектаров были обустроены новые широкие тротуары, произведена замена асфальто-бетонного покрытия как проезжей части, так и тротуаров. Также были сделаны удобные парковочные карманы.

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