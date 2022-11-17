Мосты, набережная и музыкальная академия появятся в Мневниковской пойме

В Мневниковской пойме появятся мосты, набережная и музыкальная академия. Об этом сообщил главный архитектор города Сергей Кузнецов.

Между собой мосты будут соединены непрерывной велопешеходной дорожкой, что позволит организовать общественные пространства районов Крылатское, Хорошёво-Мнёвники и Филёвский Парк в единый парковый кластер.

По словам Кузнецова, проект позволит обеспечить целостность пространственной структуры и организовать новые пешеходные маршруты, которые свяжут сразу несколько точек притяжения москвичей.

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