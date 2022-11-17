Новости часа: "Мосводоканал" за два дня утилизировал в городе 7 тыс кубометров снега

РФ будет настаивать на том, чтобы запад назвал виновных в инциденте с ракетами в Польше и гибели двух человек, сообщил глава делегации РФ в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Мосводоканал" за два дня утилизировал в городе 7 тысяч кубометров снега.

В московском парке "Руднево" создадут Федеральный центр беспилотных авиасистем, сообщил Сергей Собянин.

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