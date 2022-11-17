Подмосковные горнолыжные курорты начали подготовку к приему посетителей

Подмосковные горнолыжные курорты готовятся к приему посетителей. Даты открытия станут известны после анализа предстоящих погодных условий в регионе.

Тем временем в "Сорочанах" включили специальные снежные пушки. Также на территории спортивного курорта осуществляет деятельность горнолыжная школа. Инструкторы готовы обучить катанию на лыжах и сноубордах как взрослых, так и детей.

Подробнее о том, какие горнолыжные курорты готовятся к приему посетителей, рассказали в эфире телеканала Москва 24.