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Новая разноуровневая разворотная петля появится на А-105 – Минтранс

Новая разноуровневая разворотная петля появится на А-105 – Минтранс

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Минтранс РФ сообщил о проектировании новой разноуровневой разворотной петли, которая появится на А-105. В ведомстве рассказали, что приступят к разработке в конце 2022 года.

Общая протяженность двухполосной магистрали, которая будет вести к аэропорту Домодедово, составит 1 километр 600 метров. Вдоль трассы построят дублеры. Для комфорта и безопасности жителей установят шумозащитные экраны и наружное освещение. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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