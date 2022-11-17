Новая разноуровневая разворотная петля появится на А-105 – Минтранс

Минтранс РФ сообщил о проектировании новой разноуровневой разворотной петли, которая появится на А-105. В ведомстве рассказали, что приступят к разработке в конце 2022 года.

Общая протяженность двухполосной магистрали, которая будет вести к аэропорту Домодедово, составит 1 километр 600 метров. Вдоль трассы построят дублеры. Для комфорта и безопасности жителей установят шумозащитные экраны и наружное освещение. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.