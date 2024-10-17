Фонтанный комплекс на Поклонной горе начали готовить к зиме

17 октября специалисты Комплекса городского хозяйства начали готовить к зиме фонтанный комплекс "Годы войны" на Поклонной горе. За тем, как идут работы, зрители Москвы онлайн могли наблюдать в прямом эфире.

"Годы войны" – один из самых больших фонтанов в Москве. Он состоит из пяти прямоугольных чаш, из каждой бьет 45 вертикальных струй. Одновременно в фонтане циркулирует 15 тысяч кубометров воды.

Сколько этапов включает в себя процесс подготовки фонтанов к зиме? Какие специалисты в этом участвуют? Чем уникален фонтанный комплекс на Поклонной горе? Ответы на эти и другие вопросы выяснила ведущая Москвы онлайн Лариса Соколова.

