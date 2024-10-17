Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 октября, 14:40

M24.RU

Фонтанный комплекс на Поклонной горе начали готовить к зиме

Фонтанный комплекс на Поклонной горе начали готовить к зиме

Более 225 тысяч электросчетчиков заменили в жилых домах в Москве с начала года

В Путилкове модернизируют дорожную сеть для снижения аварийных ситуаций

Собянин: к началу октября в Москве прошло более 900 бесплатных экскурсий

Дептранс напомнил об изменении графика движения поездов на МЦД-2

"Мой район. Новости": Центр молекулярной аллергодиагностики могут открыть в Москве

Столичную скорую помощь оснастят российскими аппаратами для реанимации

Собянин: по программе реновации продолжится развитие социальной инфраструктуры

Основные работы по благоустройству завершили на набережной Яузы

Москва продолжит масштабное развитие транспортной инфраструктуры

17 октября специалисты Комплекса городского хозяйства начали готовить к зиме фонтанный комплекс "Годы войны" на Поклонной горе. За тем, как идут работы, зрители Москвы онлайн могли наблюдать в прямом эфире.

"Годы войны" – один из самых больших фонтанов в Москве. Он состоит из пяти прямоугольных чаш, из каждой бьет 45 вертикальных струй. Одновременно в фонтане циркулирует 15 тысяч кубометров воды.

Сколько этапов включает в себя процесс подготовки фонтанов к зиме? Какие специалисты в этом участвуют? Чем уникален фонтанный комплекс на Поклонной горе? Ответы на эти и другие вопросы выяснила ведущая Москвы онлайн Лариса Соколова.

городвидеоМосква онлайнЛариса Соколова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика