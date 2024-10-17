Дома и коммунальные объекты построят на территории бывшей промзоны Хапиловка

На территории бывшей промзоны Хапиловка планируется строительство жилых домов и объектов коммунальной инфраструктуры общей площадью более 93 тысяч квадратных метров. По двум проектам комплексного развития территорий реорганизуют около девяти гектаров земли. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В результате создадут около 400 рабочих мест. Строительство планируют закончить в течение 4–5 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.