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17 октября, 11:45

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Более 17 млн диагнозов при помощи ИИ поставили врачи в Москве

Более 17 млн диагнозов при помощи ИИ поставили врачи в Москве

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Свыше 17 миллионов диагнозов было поставлено столичными врачами при помощи искусственного интеллекта (ИИ). Об этом рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, сервис помогает проанализировать данные пациента и результаты исследований, а потом подтверждает или предлагает альтернативный диагноз. При этом нейросеть обучалась на записях 30 миллионов больных. Кроме того, при разработке технологии также учитывалось экспертное мнение столичных медиков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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