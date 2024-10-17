Более 17 млн диагнозов при помощи ИИ поставили врачи в Москве

Свыше 17 миллионов диагнозов было поставлено столичными врачами при помощи искусственного интеллекта (ИИ). Об этом рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, сервис помогает проанализировать данные пациента и результаты исследований, а потом подтверждает или предлагает альтернативный диагноз. При этом нейросеть обучалась на записях 30 миллионов больных. Кроме того, при разработке технологии также учитывалось экспертное мнение столичных медиков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

