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17 октября, 06:45

Транспорт

Сезон проката летнего транспорта завершился на ВДНХ

Сезон проката летнего транспорта завершился на ВДНХ

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На ВДНХ прошла презентация книги Павла Нефедова о главных выставочных комплексах Москвы

Сезон проката летнего транспорта завершился на ВДНХ. С начала мая гости арендовали различные средства передвижения около 75 тысяч раз.

Как сообщили в пресс-службе выставки, к услугам посетителей предлагалось 300 современных велосипедов, 150 веломобилей, а также 50 самокатов. А для маленьких посетителей работал прокат детских квадроциклов и электромашин.

Также гости могли арендовать лодки, катамараны и вейкборды. В течение сезона услугой воспользовались 45 тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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