Москвичи стали активно приобретать машино-места, предлагаемые городом

Москвичи активно приобретают машино-места, предлагаемые городом. Число участников аукционов выросло в полтора раза, а средняя стоимость лота увеличилась на 23%. Основное преимущество – прозрачность сделки и отсутствие бумажной волокиты. Стоимость таких мест ниже рыночной, что делает их привлекательными для инвестиций.

В 2024 году количество участников аукционов увеличилось на 50%. Открытые электронные аукционы доступны каждому. С полным списком лотов можно ознакомиться на портале investmoscow.ru. Там представлено почти 700 вариантов со стартовой ценой от 226 тысяч до 5 миллионов рублей.

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