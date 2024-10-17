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17 октября, 07:45

Транспорт

Москвичи активно инвестируют в покупку парковочных мест

Москвичи активно инвестируют в покупку парковочных мест

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Москвичи активно инвестируют в покупку парковочных мест, которые можно приобрести напрямую у города. С информацией о доступных лотах можно ознакомиться на инвестиционном портале investmoscow.ru, где представлено около 700 вариантов по ценам от 226 тысяч до 5 миллионов рублей.

Приобретение осуществляется через открытый электронный аукцион. Стоимость машино-мест в столице растет с большой скоростью, при этом город предлагает их по ценам ниже рыночных, что делает покупку выгодной для инвесторов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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