В Московском метро началась подготовка к зимнему периоду

В вестибюли Московского метро возвращают вторые двери, которые будут служить барьером для холодного воздуха. До конца октября планируется установить около 6 тысяч таких дверей на всех станциях столичной подземки.

Параллельно специалисты проводят проверку работы воздушно-тепловых завес, которые оборудованы на входах и выходах для поддержания комфортной температуры. На зимний режим работы также переводят тоннельную вентиляцию и кондиционеры в поездах.

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