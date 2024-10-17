17 октября, 07:30Транспорт
В Московском метро началась подготовка к зимнему периоду
В вестибюли Московского метро возвращают вторые двери, которые будут служить барьером для холодного воздуха. До конца октября планируется установить около 6 тысяч таких дверей на всех станциях столичной подземки.
Параллельно специалисты проводят проверку работы воздушно-тепловых завес, которые оборудованы на входах и выходах для поддержания комфортной температуры. На зимний режим работы также переводят тоннельную вентиляцию и кондиционеры в поездах.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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