Новости градостроительного комплекса Москвы

Завершена проходка тоннеля, соединяющего Троицкую линию метро с электродепо "Столбово", сообщил Сергей Собянин.

Тоннель длиной более 1 километра пройден на глубине 17 метров под готовым участком трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе и Коммунаркой.

"Город развивает гостиничную инфраструктуру и увеличивает номерной фонд в том числе по программе комплексного развития территорий. Из 93 проектов редевелопмента, реализуемых инвесторами и операторами КРТ, семь предполагают строительство гостиниц. Площадки расположены на северо-востоке, юге и юго-востоке столицы. Общая площадь отелей превысит 227 тысяч квадратных метров", – заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Эстакада – съезд с МКАД на южном направлении Московского скоростного диаметра готова на 80%. Строители уже переходят к гидроизоляции и укладке асфальта с последующим нанесением разметки.