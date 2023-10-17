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Новости

Новости

17 октября, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных новостях 17 октября

Москвичам рассказали о главных новостях 17 октября

Новости часа: на ВДНХ завершился сезон проката летнего транспорта

"Мой район. Навигатор": завершено благоустройство у Центра фигурного катания в Ясеневе

"Мой район. Навигатор": столичные службы начали готовить фонтан "Дружба народов" к зиме

"Мой район. Навигатор": Царицынский рынок начал работу после реконструкции

"Жизнь в большом городе": сделано в Москве. Рыбные продукты

Мосфильмовскую улицу на западе Москвы продлят на 7 километров

Длинная очередь сформировалась у одной из точек сети "Додо Пицца" в столице

В "Москвариуме" заявили о первой в истории России беременности косатки

"Торги Москвы": как получить землю под коммерческое использование в Москве

В Москве завершили строительство завода для концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей". Сегодня производственные площади на территории индустриального парка "Руднево" передали руководству компании. Завершить работы удалось в рекордно короткие сроки.

Прокуратура взяла под контроль расследование ДТП в Щелкове, в результате которого женщина за рулем автомобиля сначала сбила, а потом переехала девушку. Все это попало на камеру очевидцев. Пострадавшая госпитализирована. Как сообщили в областном Минздраве, у нее сломаны обе ноги. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Московский транспорт за последние 13 лет изменился так, что многие сейчас уже и не вспомнят, как стояли в очередях на маршрутки, готовы были ехать стоя и ругались с водителями из-за отсутствия нужной суммы без сдачи. На дорогах столицы наступила во всех смыслах другая реальность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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