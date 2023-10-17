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17 октября, 22:45

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Мосфильмовскую улицу на западе Москвы продлят на 7 километров

Мосфильмовскую улицу на западе Москвы продлят на 7 километров

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Мосфильмовскую улицу на западе Москвы намерены продлить. В общей сложности предстоит построить больше семь километров дорог и два моста. Такое решение позволит связать проспекты Генерала Дорохова и Мичуринский, Аминьевское шоссе и саму Мосфильмовскую улицу.

Новая дорога улучшит транспортную доступность для жителей районов Очаково-Матвеевское и Раменки. Подробнее о том, где пройдет дорога, – в эфире телеканала Москва 24.

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