17 октября, 16:30Город
Новости часа: до 8 баллов ожидается вечером 17 октября на московских дорогах
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. До 8 баллов обещают вечером 17 октября на московских дорогах. Это данные ЦОДД.
Новые места для прогулок и отдыха обустроили в Зеленограде. Об этом рассказал Сергей Собянин.
В кардионеврологическом корпусе городской клинической больницы (ГКБ) № 1 имени Н. И. Пирогова открыли рентген-операционную с оборудованием экспертного класса. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.