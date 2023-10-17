Новости часа: до 8 баллов ожидается вечером 17 октября на московских дорогах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. До 8 баллов обещают вечером 17 октября на московских дорогах. Это данные ЦОДД.

Новые места для прогулок и отдыха обустроили в Зеленограде. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В кардионеврологическом корпусе городской клинической больницы (ГКБ) № 1 имени Н. И. Пирогова открыли рентген-операционную с оборудованием экспертного класса. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.