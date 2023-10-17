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Новости

Новости

17 октября, 16:30

Город

Новости часа: до 8 баллов ожидается вечером 17 октября на московских дорогах

Новости часа: до 8 баллов ожидается вечером 17 октября на московских дорогах

Собянин открыл новый производственный корпус в индустриальном парке "Руднево"

Новости часа: Собянин сообщил о росте производства лекарств в Москве почти на 50%

Мосфильмовскую улицу на западе Москвы продлят

Собянин открыл новый производственный корпус в индустриальном парке "Руднево"

Новости часа: Собянин сообщил о росте производства лекарств в Москве почти на 50%

"Мой район. Обратная связь": завершен капремонт фасада дома на Алтуфьевском шоссе

"Мой район. Обратная связь": специалисты обновили фасад дома на шоссе Энтузиастов

"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории кластера "Ломоносов"

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома 1979 года завершился в Войковском районе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. До 8 баллов обещают вечером 17 октября на московских дорогах. Это данные ЦОДД.

Новые места для прогулок и отдыха обустроили в Зеленограде. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В кардионеврологическом корпусе городской клинической больницы (ГКБ) № 1 имени Н. И. Пирогова открыли рентген-операционную с оборудованием экспертного класса. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

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