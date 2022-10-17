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Выставка "Железнодорожная модель" открылась в Москве

Выставка "Железнодорожная модель" открылась в Москве

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В музее Гаража особого назначения открылась выставка "Железнодорожная модель". Это ретроспектива российских железных дорог в миниатюре с эффектом погружения.

Так, посетители выставки смогут попробовать себя в роли машиниста локомотива – в этом им поможет специальный тренажер. А еще там можно будет увидеть один из крупнейших в России действующих железнодорожных макетов, который разместился на площади в 300 квадратных метров.

Эта выставка посвящена 185-летию железных дорог России. Однако там также можно будет увидеть и железнодорожные модели зарубежных производителей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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